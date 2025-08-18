Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
«Астон Вилла» внесла Николаса Джексона в шорт-лист.
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ранее появилась информация, что нападающий сообщил руководству «Челси» о желании уйти. Также сообщалось, что Джексон может перейти в «Ньюкасл».
«Астон Вилла» внесла Николаса Джексона в шорт-лист и внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего. Переговоры уже состоялись.
Интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. «Бавария» также собирала информацию, но переезд в Мюнхен исключен.
24-летний форвард по-прежнему близок к уходу из «Челси». Теперь в гонку включилась и «Астон Вилла», – написал Плеттенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Флориана Плеттенберга
