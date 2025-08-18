  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
2

Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)

«Астон Вилла» внесла Николаса Джексона в шорт-лист.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Ранее появилась информация, что нападающий сообщил руководству «Челси» о желании уйти. Также сообщалось, что Джексон может перейти в «Ньюкасл». 

«Астон Вилла» внесла Николаса Джексона в шорт-лист и внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего. Переговоры уже состоялись. 

Интерес к игроку проявляют сразу несколько клубов. «Бавария» также собирала информацию, но переезд в Мюнхен исключен.

24-летний форвард по-прежнему близок к уходу из «Челси». Теперь в гонку включилась и «Астон Вилла», – написал Плеттенберг. 

А что теперь делать со Станковичем?21578 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Флориана Плеттенберга
возможные трансферы
logoАстон Вилла
logoЧелси
logoНиколас Джексон
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoБавария
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
7 вопросов к «Челси» перед стартом АПЛ
9вчера, 13:12
Джексон решил перейти в «Ньюкасл» в случае ухода из «Челси», сделка зависит от будущего Исака. «Синие» хотят получить за форварда не менее 64 млн фунтов (The Telegraph)
7011 августа, 16:56
Салах – лучший игрок АПЛ по версии ESPN. Палмер – 2-й, Холанд – 3-й, Сака – 4-й, Исак – 5-й, Бруну – 9-й, Родри – 14-й
3611 августа, 11:52
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» примет «Эвертон»
130655 секунд назад
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
727 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» играет в Саранске с «Динамо» Махачкала
326229 минут назадLive
Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»
1138 минут назад
«Ман Сити» решил не продавать Савио. Клуб не купит Родриго у «Реала» (Гильем Балаге)
1440 минут назад
Сын Неймара поддержал игрока после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»
17сегодня, 16:26
«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
56сегодня, 16:21
«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
13сегодня, 15:55
Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
57сегодня, 15:52
Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
20сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»
через 0
«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)
3 минуты назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Боселли открыл счет. Онлайн-трансляция
111 минут назадLive
«Рома» отдала Кумбулу «Мальорке» в аренду с правом выкупа за 6+2 млн евро
13 минут назадФото
Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»
17 минут назад
«Аяччо» подал на банкротство. Из-за ликвидации клуба порядка 180 человек лишатся работы, закроют тренировочный центр, признанный лучшей академией Лиги 2 в мае
229 минут назад
«У «Зенита» проблемы с мотивацией, игроки ходят пешком – то ли не готовы физически, то ли им все до балды. Сидят на жирных контрактах, а дальше – как получится». Кирьяков о петербуржцах
850 минут назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1657 минут назад
Директор «Барсы» О’Каллаган: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
3сегодня, 16:28
Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года
2сегодня, 16:04