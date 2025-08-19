«Астон Вилла» не сможет заплатить свыше 60 млн евро за Джексона из-за ФФП. Возможна лишь аренда форварда из «Челси» (Флориан Плеттенберг)
«Астон Вилла» не сможет позволить себе покупку Николаса Джексона.
Ранее сообщалось, что клуб из Бирмингема ведет переговоры о возможном трансфере нападающего. Сам Джексон изъявил желание покинуть «Челси».
Однако, по данным журналиста Флориана Плеттенберга, из-за правил финансового фэйр-плей «Астон Вилла» не сможет удовлетворить требования «Челси» и заплатить за Джексона более 60 миллионов евро. Клуб сможет подписать форварда только на правах аренды.
Отмечается, что в подписании Джексона заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
