«Челси» может отпустить Джексона в аренду за 10 млн фунтов с обязательством выкупа. Форвард интересен «Астон Вилле», «Милану» и «Ньюкаслу», «синие» оценивают его в 80 млн

«Челси» готов рассмотреть уход Николаса Джексона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, клубам, заинтересованным в Джексоне , сообщили, что есть возможность аренды нападающего с обязательным выкупом. Плата за аренду составит 10 миллионов фунтов.

«Астон Вилла » изучает возможность сделки, также не исключается переход в «Ньюкасл » или «Милан ».

По информации источника, количество предложений по Джексону возрастет, если «Челси » снизит запросы по нему ниже 70 миллионов фунтов. Сейчас «синие» хотят 80 млн.