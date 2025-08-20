«Челси» может отпустить Джексона в аренду за 10 млн фунтов с обязательством выкупа. Форвард интересен «Астон Вилле», «Милану» и «Ньюкаслу», «синие» оценивают его в 80 млн
«Челси» готов рассмотреть уход Николаса Джексона.
По информации журналиста Бена Джейкобса, клубам, заинтересованным в Джексоне, сообщили, что есть возможность аренды нападающего с обязательным выкупом. Плата за аренду составит 10 миллионов фунтов.
«Астон Вилла» изучает возможность сделки, также не исключается переход в «Ньюкасл» или «Милан».
По информации источника, количество предложений по Джексону возрастет, если «Челси» снизит запросы по нему ниже 70 миллионов фунтов. Сейчас «синие» хотят 80 млн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
