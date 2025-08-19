«Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов. «Кристал Пэлас» не отпустит хавбека, пока не найдет замену (Бен Джейкобс)

«Тоттенхэм» близок к подписанию Эберечи Эзе.

«Шпоры» достигли принципиальной договоренности с «Кристал Пэлас » о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Сумма сделки составит 60 миллионов фунтов . «Орлы» не отпустят игрока, пока не найдут ему замену.

В прошлом сезоне АПЛ Эзе провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .