«Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов. «Кристал Пэлас» не отпустит хавбека, пока не найдет замену (Бен Джейкобс)
«Тоттенхэм» близок к подписанию Эберечи Эзе.
«Шпоры» достигли принципиальной договоренности с «Кристал Пэлас» о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сумма сделки составит 60 миллионов фунтов. «Орлы» не отпустят игрока, пока не найдут ему замену.
В прошлом сезоне АПЛ Эзе провел 34 матча, отличившись 8 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
