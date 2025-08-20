26

Антон Миранчук прилетит в Москву ночью для медосмотра в «Динамо» (Sport24)

Антон Миранчук возвращается в Россию.

По информации Sport24, полузащитник «Сьона» прилетит в Москву в ночь с 20 на 21 августа для прохождения медосмотра перед переходом в «Динамо».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро. Миранчук может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
