Антон Миранчук прилетит в Москву ночью для медосмотра в «Динамо» (Sport24)
Антон Миранчук возвращается в Россию.
По информации Sport24, полузащитник «Сьона» прилетит в Москву в ночь с 20 на 21 августа для прохождения медосмотра перед переходом в «Динамо».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро. Миранчук может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми.
Увольнять ли Семака?6329 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости