Антон Миранчук прилетит в Москву ночью для медосмотра в «Динамо» (Sport24)

Антон Миранчук возвращается в Россию.

По информации Sport24, полузащитник «Сьона » прилетит в Москву в ночь с 20 на 21 августа для прохождения медосмотра перед переходом в «Динамо ».

Ранее сообщалось , что сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро. Миранчук может подписать двухлетний контракт с бело-голубыми.