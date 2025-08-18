«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)

«Тоттенхэм» готов увеличить сумму предложения за Эберечи Эзе.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

«Тоттенхэм » уведомил «Кристал Пэлас », что готов заплатить свыше 60 млн фунтов за Эберечи Эзе , добавив бонусы. Таким образом, общая сумма сделки оценивается примерно в 63 млн фунтов.

Сам игрок не намерен форсировать свой уход, однако уже дал согласие на трансфер и ждет результата переговоров между клубами», – написал Галетти.

В прошлом сезоне Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь .