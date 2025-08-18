  • Спортс
  • «Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)
10

«Тоттенхэм» сообщил «Пэлас», что готов заплатить 60+ млн фунтов за Эзе с учетом бонусов. Хавбек согласен на трансфер (Руди Галетти)

«Тоттенхэм» готов увеличить сумму предложения за Эберечи Эзе.

Об этом сообщает журналист Руди Галетти. 

«Тоттенхэм» уведомил «Кристал Пэлас», что готов заплатить свыше 60 млн фунтов за Эберечи Эзе, добавив бонусы. Таким образом, общая сумма сделки оценивается примерно в 63 млн фунтов. 

Сам игрок не намерен форсировать свой уход, однако уже дал согласие на трансфер и ждет результата переговоров между клубами», – написал Галетти. 

В прошлом сезоне Эзе забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 34 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Руди Галетти в X
