«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно
«Арсенал» не планирует тратить большие деньги на замену Каю Хавертцу.
Сегодня стало известно, что немец получил травму колена.
Если она окажется тяжелой, то, как сообщает The Telegraph, «канониры» не станут пытаться купить Родриго у «Реала». Вместо этого они будут искать футболиста, которого можно арендовать или подписать за небольшие деньги или по выгодной цене.
Отмечается, что нежелание «Арсенала» тратить существенную сумму может привести к соглашению с Джейми Варди, хотя на данный момент никаких признаков нет.
Среди других потенциальных кандидатов называются Марко Асенсио («ПСЖ»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») и Николас Джексон («Челси»), но каждый из этих вариантов маловероятен по различным причинам.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
