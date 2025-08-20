  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно
47

«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно

«Арсенал» не планирует тратить большие деньги на замену Каю Хавертцу.

Сегодня стало известно, что немец получил травму колена.

Если она окажется тяжелой, то, как сообщает The Telegraph, «канониры» не станут пытаться купить Родриго у «Реала». Вместо этого они будут искать футболиста, которого можно арендовать или подписать за небольшие деньги или по выгодной цене.

Отмечается, что нежелание «Арсенала» тратить существенную сумму может привести к соглашению с Джейми Варди, хотя на данный момент никаких признаков нет.

Среди других потенциальных кандидатов называются Марко Асенсио («ПСЖ»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») и Николас Джексон («Челси»), но каждый из этих вариантов маловероятен по различным причинам.

Увольнять ли Семака?10720 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
logoКай Хавертц
logoДжейми Варди
logoКристал Пэлас
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
возможные трансферы
logoНиколас Джексон
logoПСЖ
logoЭберечи Эзе
logoМарко Асенсио
logoЛа Лига
logoАрсенал
logoРеал Мадрид
logoРодриго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гарначо готов остаться вне состава «МЮ», если не уйдет в «Челси». Другие клубы вингера не интересуют
721 минуту назад
Девушка Батракова Подшибякина про комментатора Боярского: «Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Нужно извиниться перед судьей лично-лично»
1725 минут назадВидео
«Арсенал» предложит за Эзе около 60 млн фунтов. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
1132 минуты назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» играет с «Кайратом»
15844 минуты назадLive
«Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах
958 минут назад
Оуэн про Исака: «В 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни его дети, ни его семья. Когда происходит наоборот – весь мир сходит с ума»
23сегодня, 18:45
Сперцян и Батраков лидируют по созданным в РПЛ моментам. 36-летний Дзюба – в пятерке
18сегодня, 18:29
Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: «Думаю, нам нужно ехать в Катар»
9сегодня, 18:25
Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки – весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку»
4сегодня, 18:00
Мерсон об «МЮ»: «Хорошие вратари, как Райя, Алиссон, Эдерсон, спасают очки, а Байындыр фатальной ошибкой лишил их. Команда сыграла так хорошо, как могла, но проиграла – не лучший знак»
9сегодня, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном «Марселя». Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»
3 минуты назад
Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске – это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»
315 минут назад
Гончаренко о «Зените»: «Нет Дзюбы или Кержакова – человека, который заведет команду. У тренера должны быть помощники на поле, а они играют по наитию»
519 минут назад
Салиба об «Арсенале»: «Нам все время чего-то не хватает для чемпионства – в новом сезоне мы должны понять, чего именно. Нужно стать еще лучше, чем в последние 3 года»
539 минут назад
«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)
646 минут назад
«Болонья» за 8 млн евро и бонусы купила защитника «Кальяри» Дзортеа
47 минут назадФото
«Аталанта» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича
151 минуту назадФото
«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)
156 минут назад
Бэйли, об аренде которого сегодня объявила «Рома», получил травму на 1-й тренировке. Вингер может пропустить до 3 недель
2сегодня, 18:36
Компания Рэтклиффа подала встречный иск против «Тоттенхэма» на 1 млн фунтов. Ineos утверждает, что клуб вел переговоры с Audi в 2023-м, связанные с продажей Кейна в «Баварию» (The Telegraph)
1сегодня, 18:31