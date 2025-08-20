«Арсенал» не пойдет за Родриго, если травма Хавертца окажется тяжелой. Лондонцы постараются арендовать кого-нибудь или подписать за небольшие деньги – Варди, возможно

«Арсенал» не планирует тратить большие деньги на замену Каю Хавертцу.

Сегодня стало известно, что немец получил травму колена .

Если она окажется тяжелой, то, как сообщает The Telegraph, «канониры» не станут пытаться купить Родриго у «Реала ». Вместо этого они будут искать футболиста, которого можно арендовать или подписать за небольшие деньги или по выгодной цене.

Отмечается, что нежелание «Арсенала » тратить существенную сумму может привести к соглашению с Джейми Варди , хотя на данный момент никаких признаков нет.

Среди других потенциальных кандидатов называются Марко Асенсио («ПСЖ»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас») и Николас Джексон («Челси»), но каждый из этих вариантов маловероятен по различным причинам.