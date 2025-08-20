«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)

«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эберечи Эзе.

Ранее появилась информация , что «Тоттенхэм » согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов, но «Кристал Пэлас» не отпустит полузащитника, пока не найдут ему замену. Однако, по данным Sky Sports, переговоры между клубами продолжаются, и «Тоттенхэм » рассматривает возможность включения в сделку Ришарлисона .

Сообщается, что уход бразильца освободит место для возможного подписания Йоана Висса , которого хочет видеть в команде Томас Франк – ранее «Брентфорд » не продал Висса в «Ньюкасл» за 35+5 млн фунтов. Ришарлисон, в свою очередь, хотел бы остаться в «Тоттенхэме».

Также утверждается, что в качестве возможной замены Эзе «Кристал Пэлас » рассматривает Христоса Цолиса из «Брюгге » и Биляля Эль-Ханнусса из «Лестера ».