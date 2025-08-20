  • Спортс
  • «Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)


«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)

«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эберечи Эзе.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» согласовал трансфер Эзе за 60 млн фунтов, но «Кристал Пэлас» не отпустит полузащитника, пока не найдут ему замену. Однако, по данным Sky Sports, переговоры между клубами продолжаются, и «Тоттенхэм» рассматривает возможность включения в сделку Ришарлисона.

Сообщается, что уход бразильца освободит место для возможного подписания Йоана Висса, которого хочет видеть в команде Томас Франк – ранее «Брентфорд» не продал Висса в «Ньюкасл» за 35+5 млн фунтов. Ришарлисон, в свою очередь, хотел бы остаться в «Тоттенхэме».

Также утверждается, что в качестве возможной замены Эзе «Кристал Пэлас» рассматривает Христоса Цолиса из «Брюгге» и Биляля Эль-Ханнусса из «Лестера».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
