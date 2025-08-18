«Пэлас» хочет найти замену Эзе перед продажей в «Тоттенхэм». Рассматриваются Цолис из «Брюгге» и Эль-Ханнус из «Лестера»

«Кристал Пэлас» хочет найти замену Эберечи Эзе перед его продажей «Тоттенхэму».

Ранее сообщалось , что в переговорах клубов по 27-летнему полузащитнику возникли трудности. При этом со стороны Эзэ проблем нет, он уже сообщил «орлам» о желании присоединиться к «шпорам».

По данным Sky Sports, «Пэлас » хочет определиться с преемником Эзэ, прежде чем рассматривать его трансфер в «Тоттенхэм .

Среди кандидатов называются Христос Цолис из «Брюгге » и Биляль Эль-Ханнус из «Лестера ».