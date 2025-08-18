«Пэлас» хочет найти замену Эзе перед продажей в «Тоттенхэм». Рассматриваются Цолис из «Брюгге» и Эль-Ханнус из «Лестера»
«Кристал Пэлас» хочет найти замену Эберечи Эзе перед его продажей «Тоттенхэму».
Ранее сообщалось, что в переговорах клубов по 27-летнему полузащитнику возникли трудности. При этом со стороны Эзэ проблем нет, он уже сообщил «орлам» о желании присоединиться к «шпорам».
По данным Sky Sports, «Пэлас» хочет определиться с преемником Эзэ, прежде чем рассматривать его трансфер в «Тоттенхэм.
Среди кандидатов называются Христос Цолис из «Брюгге» и Биляль Эль-Ханнус из «Лестера».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
