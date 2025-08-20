«Аталанта» покупает лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича за 25 млн евро и бонусы

«Аталанта» приобретет Николу Крстовича у «Лечче».

Сумма трансфера составлит 25 миллионов евро плюс бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Также «Лечче » получит 10% от будущей перепродажи черногорского нападающего.

В прошлом сезоне Серии А Крстович забил 11 голов в 37 матчах, став лучшим бомбардиром «Лечче». Подробная статистика 25-летнего игрока – здесь .