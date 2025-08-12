Довбик интересен «Лидсу» и «Вест Хэму». «Рома» хочет выручить 32 млн евро за украинца и может подписать лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича на замену (GdS)

Артем Довбик привлек внимание двух английских клубов.

По информации La Gazzetta dello Sport, в украинском форварде «Ромы» заинтересованы «Лидс » и «Вест Хэм ».

Римляне надеются выручить за Довбика минимум 32 млн евро – этой суммы достаточно, чтобы избежать серьезных убытков, поскольку за трансфер игрока уже заплачено 38,5 млн евро.

Сообщается, что «Рома » нацелена на подписание Николы Крстовича в случае продажи Довбика. «Лечче» оценивает лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне (11 голов, 5 ассистов) в 30-35 миллионов евро.