«Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах

Игорь Осинькин сравнил Станислава Черчесова и Деяна Станковича.

– Некорректно с моей стороны оценивать тренерские качества Станковича , но то, что он тренер эмоциональный – это сто процентов.

– Это плохо или хорошо?

– Это и хорошо, и плохо. Футбола без эмоций не бывает. Тут вопрос, как эти эмоции действуют на его команду и как футболисты их воспринимают.

– Станкович сильнее Черчесова как тренер?

– Я не хочу никого сравнивать, но тут все же скажу: Черчесов сильнее Станковича. Просто я так считаю, – заявил бывший тренер «Крыльев Советов».