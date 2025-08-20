  • Спортс
  • «Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах
18

«Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах

Игорь Осинькин сравнил Станислава Черчесова и Деяна Станковича.

– Некорректно с моей стороны оценивать тренерские качества Станковича, но то, что он тренер эмоциональный – это сто процентов.

– Это плохо или хорошо?

– Это и хорошо, и плохо. Футбола без эмоций не бывает. Тут вопрос, как эти эмоции действуют на его команду и как футболисты их воспринимают.

– Станкович сильнее Черчесова как тренер?

– Я не хочу никого сравнивать, но тут все же скажу: Черчесов сильнее Станковича. Просто я так считаю, – заявил бывший тренер «Крыльев Советов».

Увольнять ли Семака?12112 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoАхмат
logoИгорь Осинькин
психология
