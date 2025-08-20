  • Спортс
  • Гончаренко о поведении Станковича: «Часто помощники провоцируют главных. Может, Сакич его заводит. Это перебор, когда тренера захлестывают эмоции, он перестает понимать, что происходит на поле»
12

Гончаренко о поведении Станковича: «Часто помощники провоцируют главных. Может, Сакич его заводит. Это перебор, когда тренера захлестывают эмоции, он перестает понимать, что происходит на поле»

Виктор Гончаренко допустил, что на поведение Деяна Станковича влияет ассистент.

«Очень часто помощники провоцируют главных тренеров на такое поведение. Может быть, помощник, Сакич, начинает во время игры его заводить – и вдвоем начинают они вот так агрессивно, активно себя вести.

На мой взгляд, это, конечно, явный перебор в том плане, что когда тренера захлестывают эмоции, он перестает понимать, что происходит на футбольном поле. Здесь тоже важно это понимать.

С одной стороны, когда эмоций не хватает, команде не хватает энергии, с другой стороны, перебора не должно быть тоже», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «О, родной футбол!»
logoДеян Станкович
logoНенад Сакич
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoВиктор Гончаренко
