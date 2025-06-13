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«Тоттенхэм» подал в суд на компанию Рэтклиффа за досрочное расторжение спонсорского контракта по поставке полноприводных автомобилей

«Тоттенхэм» подал в суд на компанию Джима Рэтклиффа.

«Тоттенхэм» подал в Лондонский коммерческий суд иск против компании INEOS Automotive, совладельцем которой является Джим Рэтклифф, выступающий в качестве совладельца «Манчестер Юнайтед».

Фирма INEOS заключила пятилетнее соглашение со «шпорами» в 2022 году – до покупки Рэтклиффом доли в «Манчестер Юнайтед», – согласно которому INEOS Grenadier стал официальным партнером лондонской команды по поставке полноприводных автомобилей.

В марте 2025 года INEOS вышла из спонсорского соглашения с лондоским клубом – спустя три года после истечения пятилетнего срока соглашения.

«INEOS Automotive является партнером «Тоттенхэма» с 2022 года, заключив партнерское соглашение, которое INEOS Group заключила с клубом в 2020 году.

У нас было договорное право расторгнуть наш партнерский договор, и в декабре 2024 года мы им воспользовались», – заявили в компании.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
Джим Рэтклифф
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
автомобили
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