Висса может перейти в «Ньюкасл», если «Брентфорд» подпишет Уаттара из «Борнмута»

«Ньюкасл » ведет переговоры о трансфере форварда «Брентфорда » Йоана Висса , утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«Сороки» могут подписать 28-летнего игрока сборной ДР Конго после того, как «Брентфорд» оформит переход вингера «Борнмута » Данго Уаттара .

Сообщалось , что «Брентфорд» требует за Висса более 50 млн фунтов.