Висса может перейти в «Ньюкасл», если «Брентфорд» подпишет Уаттара из «Борнмута»
«Ньюкасл» ведет переговоры о трансфере форварда «Брентфорда» Йоана Висса, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
«Сороки» могут подписать 28-летнего игрока сборной ДР Конго после того, как «Брентфорд» оформит переход вингера «Борнмута» Данго Уаттара.
Сообщалось, что «Брентфорд» требует за Висса более 50 млн фунтов.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27525 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости