Тель об оскорблениях после матча с «ПСЖ»: «Расизму нет места в нашем обществе. Это не сломает меня, каждый день – это урок»

Матис Тель заявил, что расистские комментарии в соцсетях не повлияют на него.

13 августа «Тоттенхэм» проиграл «ПСЖ » (2:2, 3:4 по пенальти) в матче за Суперкубок Европы . 20-летний вингер лондонцев вышел на замену на 79-й минуте и не забил пенальти в послематчевой серии, после чего столкнулся с оскорблениями в соцсетях.

«По прошествии последних нескольких дней я хочу поблагодарить вас за все ваши сообщения с поддержкой! Я также разочарован произошедшим в [прошлую] среду вечером, но расизму нет места в нашем обществе.

Каждый день – это этап обучения, каждый день – это урок. Я знаю, откуда я родом, с чего начинал, и ничто из этого меня не сломает. Благодаря труду и смирению господствует уважение. Спасибо всем», – написал форвард «Тоттенхэма » в соцсети.