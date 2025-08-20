«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбление Даку фанатами. Они скандировали «а ну-ка, давай-ка ####### отсюда!» во время матча с «Рубином»
«Зенит» оштрафован за кричалки фанатов про Мирлинда Даку.
12 августа петербуржцы дома разгромили «Рубин» (3:0) в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России. В составе казанцев голом отметился Даку, но он был отменен после вмешательства ВАР.
В соцсетях появлялось видео, на котором видно, что после гола албанца болельщики «Зенита» начали скандировать «А ну-ка, давай-ка ####### отсюда!»
«Болельщики «Зенита» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес Даку. Это второе нарушение в сезоне. Штраф – 20 тысяч рублей», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Увольнять ли Семака?6302 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости