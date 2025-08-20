«Зенит» оштрафован на 20 тысяч рублей за оскорбление Даку фанатами. Они скандировали «а ну-ка, давай-ка ####### отсюда!» во время матча с «Рубином»

«Зенит» оштрафован за кричалки фанатов про Мирлинда Даку.

12 августа петербуржцы дома разгромили «Рубин » (3:0) в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России. В составе казанцев голом отметился Даку , но он был отменен после вмешательства ВАР.

В соцсетях появлялось видео, на котором видно, что после гола албанца болельщики «Зенита» начали скандировать «А ну-ка, давай-ка ####### отсюда!»

«Болельщики «Зенита » массово скандировали оскорбительные выражения в адрес Даку. Это второе нарушение в сезоне. Штраф – 20 тысяч рублей», – сказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .