Морено оштрафован на 300 тысяч рублей за слова о судействе в матче с «Краснодаром»: «Все, что связано со словом «позор», является оскорблением»

Роберт Морено оштрафован за критику судейства в матче с «Краснодаром».

«Сочи » потерпел поражение со счетом 1:5 в 5-м туре Мир РПЛ. После игры главный тренер сочинцев заявил : «Позорное судейство, нас убили во 2-м тайме – не было карточек Марсело, фола перед голом со штрафного. Легко так судить предпоследнюю команду РПЛ ».

«По материалам СМИ рассмотрели интервью Морено после матча, во флэше он произнес слова о позорном судействе. Эту фразу, которая носит оскорбительные характер, мы рассмотрели. Все, что связано со словом «позор», является оскорблением.

Морено принял участие по ВКС, был еще гендиректор [Сергей] Новиков. Морено признал свою вину, сказал, что допустил волю эмоциям, принес извинения перед КДК. В соответствии с регламентом, эта запись не была в протоколе матча и в рапорте. Он не был удален, поэтому рассматривали по части, которая предусматривает штраф. Штраф назначен 300 тысяч рублей тренеру», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.