«Локомотив» сыграет с «Ростовом». Красно-зеленые, ждем всех на домашнем матче против южан!

В шестом туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Ростов».

Матч пройдет в субботу, 23 августа, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».

«Локо» после пяти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Ростовчане же идут на 14-й строчке, имея три очка в активе.

Перед матчем на Главной сцене пройдет выступление российского рэпера VERBEE. Также гостей стадиона ждет еда на огне, зона от «Совкомбанка» в Большом шатре у паровоза, детский мастер-класс по изготовлению слаймов, футбольные активности и многое другое. Красно-зеленые, ждем всех на домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Увольнять ли Семака?25126 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
