«Локомотив» сыграет с «Ростовом». Красно-зеленые, ждем всех на домашнем матче против южан!
В шестом туре Мир РПЛ «Локомотив» принимает «Ростов».
Матч пройдет в субботу, 23 августа, в 18:30 на стадионе «РЖД Арена».
«Локо» после пяти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков. Ростовчане же идут на 14-й строчке, имея три очка в активе.
Перед матчем на Главной сцене пройдет выступление российского рэпера VERBEE. Также гостей стадиона ждет еда на огне, зона от «Совкомбанка» в Большом шатре у паровоза, детский мастер-класс по изготовлению слаймов, футбольные активности и многое другое. Красно-зеленые, ждем всех на домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
