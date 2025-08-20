«Барса» выставила самый молодой состав в 1-м туре этого сезона Ла Лиги – 23 года и 272 дня. «Реал» второй
«Барса» и «Реал» сыграли самыми молодыми составами в 1-м туре Ла Лиги.
Каталонцы в стартовом матче чемпионата Испании разгромили «Мальорку» на выезде со счетом 3:0.
Средний возраст команды Ханси Флика в этой встрече составил 23 года и 272 дня – самый молодой из представленных в 1-м туре нынешнего сезона Ла Лиги.
Второе место по данному показателю занял «Реал»: средний возраст игроков команды в матче с «Осасуной» (1:0) составил 25 лет 213 дней.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
