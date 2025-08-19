  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»
36

Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»

Луиш Фигу рассказал, какие задачи стоят перед «Реалом» в новом сезоне.

«Я думаю, что клуб, как обычно в таких случаях, после такого сезона, как прошлый, постарается усилиться, чтобы укрепить те позиции, которые, по его мнению, ему необходимы. Мы также должны посмотреть, как на команду повлияет уход Модрича, который был очень важен в последние годы.

Но, конечно же, [цель] – победить «Барсу» и снова выиграть чемпионат, а также остальные турниры», – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны». 

Фигу добавил, что не связывает неудачи мадридцев в прошлом сезоне с проблемами с мотивацией. 

«Я не думаю, что игрокам не хватало голода. Когда ты играешь за «Мадрид», ты должен осознавать, что ты играешь, чтобы попытаться выиграть все трофеи, и что у тебя должна быть мотивация, страсть и работоспособность, чтобы завоевать титулы и быть лучше остальных», – подчеркнул португалец. 

А что теперь делать со Станковичем?25951 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЛуиш Фигу
logoБарселона
logoЛука Модрич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Лейпциг» начал переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» оценивает форварда в 50 млн евро
36 минут назад
«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»
1628 минут назад
ТВ «Реала» о судействе в матче «Барсы» и «Мальорки»: «Мунуэра сменил имя, но остался собой. Ты можешь сменить имя, дом, женщину, цвет одежды, но не уровень профессионализма»
3937 минут назад
Гвардиола о решении сбрить усы: «Дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться»
3647 минут назад
Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
33сегодня, 16:01
Сирене нужен тот, кто будет продвигать наши интерактивные проекты про спорт. Ждем именно вас!
сегодня, 16:00Вакансия
Рэшфорд сравнил Ямаля с Роналдо в плане влияния на игру: «Ламин – самый талантливый из всех молодых футболистов, с которыми я играл»
9сегодня, 15:50
39-летний Акинфеев лидирует в РПЛ по проценту сэйвов – 81. Вратарь ЦСКА отразил 17 из 21 удара
43сегодня, 15:50
Илья Самошников: «Рад стать красно-белым. Вперед, «Спартак»! Один за всех!»
75сегодня, 15:35Видео
Моуринью о спорах про величайшего игрока: «Молодежь плохо знает Пеле, Эйсебио, Беккенбауэра и сравнивает их футбол с сегодняшним. 40 лет назад в дождь мяч весил 10 кг, сейчас он летает»
65сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
Фостер призвал «МЮ» купить Доннарумму или Мартинеса: «Это просто нужно сделать. Такой игрок определяет разницу между прозябанием в середине таблицы и реальной борьбой за топ-6»
3 минуты назад
«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. У Карпина голкипер должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца». Тумилович о московском клубе
712 минут назад
«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре после травмы Лукаку. «Генк» оценивает форварда в 20-25 млн евро
319 минут назад
Лепехин о ЦСКА: «Круговой лучший там, сейчас он лучше Сантоса – а сидел бы в «Зените» за спиной бразильца. Кисляк – открытие, я давно не получал такого удовольствия от игрока»
525 минут назад
«Реал» получит 9 млн евро после перехода его воспитанника Гутьерреса из «Жироны» в «Наполи»
535 минут назад
Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»
10сегодня, 16:03
Сергей Пиняев: «Не буду горевать, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Посмотрим, как жизнь сложится. Может, когда-нибудь попробую свои силы в Европе»
21сегодня, 15:34
Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу
7сегодня, 15:27
«Ман Сити» отдал Нюпана «Мидлсбро» в аренду на сезон
1сегодня, 15:22Фото
Кирьяков о «Динамо»: «Проиграли только участникам матча за Суперкубок, у которых сыгранные составы. При таких масштабных перестроениях в системе и потерях результаты можно понять»
34сегодня, 15:13