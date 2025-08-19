Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»
«Я думаю, что клуб, как обычно в таких случаях, после такого сезона, как прошлый, постарается усилиться, чтобы укрепить те позиции, которые, по его мнению, ему необходимы. Мы также должны посмотреть, как на команду повлияет уход Модрича, который был очень важен в последние годы.
Но, конечно же, [цель] – победить «Барсу» и снова выиграть чемпионат, а также остальные турниры», – сказал бывший футболист «Реала» и «Барселоны».
Фигу добавил, что не связывает неудачи мадридцев в прошлом сезоне с проблемами с мотивацией.
«Я не думаю, что игрокам не хватало голода. Когда ты играешь за «Мадрид», ты должен осознавать, что ты играешь, чтобы попытаться выиграть все трофеи, и что у тебя должна быть мотивация, страсть и работоспособность, чтобы завоевать титулы и быть лучше остальных», – подчеркнул португалец.