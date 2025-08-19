Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»

Луиш Фигу рассказал, какие задачи стоят перед «Реалом» в новом сезоне.

«Я думаю, что клуб, как обычно в таких случаях, после такого сезона, как прошлый, постарается усилиться, чтобы укрепить те позиции, которые, по его мнению, ему необходимы. Мы также должны посмотреть, как на команду повлияет уход Модрича , который был очень важен в последние годы.

Но, конечно же, [цель] – победить «Барсу» и снова выиграть чемпионат, а также остальные турниры», – сказал бывший футболист «Реала » и «Барселоны».

Фигу добавил, что не связывает неудачи мадридцев в прошлом сезоне с проблемами с мотивацией.

«Я не думаю, что игрокам не хватало голода. Когда ты играешь за «Мадрид», ты должен осознавать, что ты играешь, чтобы попытаться выиграть все трофеи, и что у тебя должна быть мотивация, страсть и работоспособность, чтобы завоевать титулы и быть лучше остальных», – подчеркнул португалец.