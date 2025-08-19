ТВ «Реала» о судействе в матче «Барсы» и «Мальорки»: «Мунуэра сменил имя, но остался собой. Ты можешь сменить имя, дом, женщину, цвет одежды, но не уровень профессионализма»

На ТВ «Реала» раскритиковали судейство в матче «Барселоны».

Каталонский клуб обыграл «Мальорку» со счетом 3:0 в 1-м туре Ла Лиги . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро .

В одном из эпизодов игры вингер «Барселоны» Рафинья Диас жестко сбил защитника соперника Матеу Морея. Главный арбитр встречи показал бразильцу желтую карточку.

«Я хочу напомнить человеку, ранее известному как Мунуэра Монтеро, а ныне работающему под именем Хосе Луис Мунуэра, один из моментов прошлого сезона. Эпизод с участием Карлоса Ромеро , игрока «Эспаньола », который сбил Килиана Мбаппе в подкате сзади, – это стало скандалом мирового масштаба.

Кстати, [в прошлом сезоне] человек, ранее известный как Мунуэра Монтеро, работал на матче «Осасуна» – «Реал» с довольно грубыми судейскими ошибками – повезло, что он не будет судить игру [во вторник]. Но имеем то, что имеем: он сменил имя, но остался собой.

Ты можешь сменить имя, дом, этаж, место жительства, женщину, цвет одежды... Но что не изменится, так это уровень твоего профессионализма.

Напомним, что в прошлом сезоне один из матчей, в котором были допущены самые грубые ошибки против мадридского «Реала», о чем свидетельствуют видеозаписи, произошел в Памплоне на матче «Осасуна» – «Реал Мадрид ». Там были Мунуэра Монтеро в роли главного арбитра и Трухильо Суарес в качестве ВАР», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».