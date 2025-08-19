ТВ «Реала»: на Ямале сфолили 113 раз – 2 удаления, на Винисиусе было 421 нарушение – 3 удаления
Клубный канал «Реала» сравнил, как фолят на Винисиусе Жуниоре и Ламине Ямале.
Перед матчем с «Осасуной» в эфире ТВ мадридцев была показана статистика нарушений на вингерах.
Согласно приведенным данным, на футболисте «Барселоны» было зафиксировано 113 нарушений за время его выступлений в чемпионате Испании, и в двух случаях соперники Ямаля были удалены.
На Винисиусе сфолили 421 раз – и это привело к трем красным карточкам.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
