ТВ «Реала»: на Ямале сфолили 113 раз – 2 удаления, на Винисиусе было 421 нарушение – 3 удаления

Клубный канал «Реала» сравнил, как фолят на Винисиусе Жуниоре и Ламине Ямале.

Перед матчем с «Осасуной» в эфире ТВ мадридцев была показана статистика нарушений на вингерах.

Согласно приведенным данным, на футболисте «Барселоны» было зафиксировано 113 нарушений за время его выступлений в чемпионате Испании , и в двух случаях соперники Ямаля были удалены.

На Винисиусе сфолили 421 раз – и это привело к трем красным карточкам.

«Реал» – «Осасуна». Винисиус, Мбаппе, Гюлер, Трент играют. Онлайн-трансляция