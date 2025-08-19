Де ла Фуэнте о Ямале: «Ламин напишет историю, но в нем нужно воспитывать спокойствие и рассудительность. Формирование личности превыше становления футболиста»

Луис де ла Фуэнте высказался о некоторых игроках сборной Испании.

О Родри и Дани Карвахале

«Пусть они не переживают, главное – сохранять спокойствие и уверенность. Я хочу, чтобы они были готовы к чемпионату мира».

О Ламине Ямале

«Ламин – футболист, который напишет историю. Мы должны воспитывать в нем спокойствие и рассудительность. Формирование личности превыше становления футболиста.

О том, повлияет ли переход Жоана Гарсии в «Барселону» на его вызов в сборную

«Я не смотрю на то, за какие клубы играют футболисты. Тот, кто, по нашему мнению, должен быть в национальной команде, будет в ней. Шесть испанских вратарей входят в десятку лучших в мире. Мы уверены, что сделаем правильный выбор, кого бы мы ни вызвали».

О Гонсало Гарсии

«Это очень хорошая новость для испанского футбола, но молодые игроки должны очень усердно работать, потому что у нас очень хорошая сборная, в которую нелегко попасть. Это должно быть стимулом, чтобы он знал, что находится в поле нашего зрения», – сказал главный тренер сборной Испании .