  • Моуринью считает себя одним из лучших тренеров в истории: «Выиграть ЛЧ с «Порту» и «Интером» – не то же самое, что с «Реалом» и «Барсой». С «Мадридом» я прервал доминирование каталонцев»
47

Жозе Моуринью объяснил, почему считает себя одним из лучших тренеров в истории.

– Выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это не то же самое, что выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Выиграть Лигу чемпионов с «Интером» – это не то же самое, что выиграть Лигу чемпионов с «Реалом».

Вы можете сказать: «Хорошо, но вы были в мадридском «Реале» и не выиграли Лигу чемпионов». Я не выиграл Лигу чемпионов, но я выиграл чемпионский титул и Кубок, я победил «Барселону», лучшую команду мира, и во главе «Реала» я прервал большой цикл доминирования «Барселоны».

Последний еврокубок (Лига конференций – Спортс’’), который я выиграл с «Ромой», стал для «Ромы» первым и единственным еврокубком. Так что мои достижения – не только количество выигранных титулов, но и то, как я их выиграл... Я один из лучших, и если кто-то скажет «нет», я не соглашусь с ним. 

– Вы считаете себя одним из лучших тренеров всех времен?

– Конечно.

– Почему?

– Из-за побед, – сказал главный тренер «Фенербахче» в интервью SportyNet. 

Моуринью хочет возглавить Португалию: «Мое предназначение – выступить на ЧМ с командой своей страны. Я мог бы тренировать и другие сборные, но лишь те, с которыми меня что-то связывает»

