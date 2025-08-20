  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»
3

Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»

Дмитрий Хохлов высказался о критике в адрес тренера «Зенита» Сергея Семака.

После 5 туров сине-бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

– Мы разговаривали совсем недавно. Когда что-то не получается, никому не хочется затрагивать профессиональные темы, но тем не менее мы коснулись работы.

– Что вы сказали Сергею Богдановичу?

– Вспомнил классика: «никому не хочется жить в эпоху перемен» (улыбается). Мне кажется, у «Зенита» сейчас раз такой этап: идет перестройка, пришли новые футболисты – все в статусе, с именами, эту компанию надо держать, приводить к общему знаменателю. И ведь был уже такой период у Сереги, когда его бесконечно критиковали – мол, не справляется, не контролирует, не ставит игру. А он всем доказывал, выигрывал титулы. Вот сейчас точно такая же ситуация.

– Почему же критикуют Семака?

– На мой взгляд, рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Мол, как так, с таким составом нет игры. Я Сереге пожелал, чтобы он не обращал внимания на внешние факторы и ни секунды не сомневался в себе. Александр Федорович [Тарханов] прав: Семак – человек со стержнем и сильным характером. У него все получится, нисколько в этом не сомневаюсь.

– Сложности у «Зенита» действительно есть, но, уверен, Семак понимает суть проблем и видит выход. И уж советовать, кого ставить и как менять игру, со стороны точно не стоит.

– Абсолютно верно! Он видит ситуацию изнутри. Люди на стороне, к сожалению, часто рассуждают поверхностно. Футбол – очень сложный процесс, было б все так просто, тренер набрал бы футболистов, кинул им мяч и отдыхал. Нет, так не бывает. В «Зените» идет притирка, не исключаю, что есть и мини-конфликты. Команда – живой организм, начинающий работать только тогда, когда все настроится, – сказал экс-тренер «Динамо».

А что теперь делать со Станковичем?28104 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
logoСергей Семак
logoДмитрий Хохлов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом «Зенита», насколько я знаю»
75вчера, 20:47
Быстров об одном россиянине в составе «Зенита»: «Бред и тихий ужас. Энрике не готов – в старте, Жерсон пешком ходит, Педро с мячом возится. Зачем Семак тихоходов этих ставит?»
72вчера, 18:43
Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»
14вчера, 16:03
Главные новости
ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора. Контракт с защитником – на 4 года
3435 минут назадФото
Победа «Реала», «Детройт» выведет номер Федорова из обращения, Самошников в «Спартаке», «Амкал» шумит в Кубке России и другие новости
9сегодня, 06:10
«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»
101сегодня, 06:00
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» сыграет с «Кайратом»
86сегодня, 05:09
Тренер «Осасуны» не согласен с удалением Бретонеса за фол против Гонсало: «Судья объяснил, что была кровь»
13сегодня, 05:02
Агенты Жоао Виктора подтвердили переход в ЦСКА: «Контракт до 2029 года подписан. Официальное представление — в среду»
47сегодня, 04:26
Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило
сегодня, 03:50Спецпроект
«Это Мбаппе наступил на ногу защитника «Осасуны». Это не пенальти». Экс-судья Павел Фернандес об 11-метровом для «Реала»
63сегодня, 02:59
Кавазашвили про Лунева и жевательный табак: «Это жвачка обычная, возможно. Он же не стоял на воротах в кепке с «Беломорканалом»
21сегодня, 02:40
Агент Самошникова: «Спартак» – народный клуб, куда все стремятся попасть. Илья станет лидером команды и поможет бороться за самые высокие места»
36сегодня, 02:26
Ко всем новостям
Последние новости
Маслов и «Динамо» Махачкала подпишут контракт до конца сезона, зарплата – 10 000 долларов в месяц (Иван Карпов)
2 минуты назад
«Форвард уровня Соболева должен забивать много в РПЛ. Он приблизится к цифре 20». Радимов о зенитовце
314 минут назад
Кубок лиг. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси примет «Тигрес»
сегодня, 06:36
Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»
12сегодня, 06:21
Тарханов считает, что ЦСКА поборется за титул: «Играет в современный, быстрый футбол. Все сошлось: эмоции, работа тренера, талантливая молодежь»
6сегодня, 05:38
Пиняев о слухах про конфликты Глушенкова в «Зените»: «Не читайте советских газет. Может быть не лучший период, но Макс сильный футболист»
8сегодня, 05:24
«У Зенита» выгорание, действует на низких скоростях. Но у Семака есть стержень, он справится». Тарханов о петербуржцах
14сегодня, 04:41
«Марсель» хочет 15 млн евро за Рабьо. Хавбек интересен «Ювентусу» и «Милану»
5сегодня, 04:04
Сергей Пиняев: «Я нравился «МЮ», но коронавирус все усложнил – не мог поехать туда на стажировку»
5сегодня, 03:49
Олейников о реакции на скандал в «Крыльях»: «Начал ходить на растяжку и стал более пластичным. Может, сесть на шпагат, празднуя гол?»
2сегодня, 03:32