Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»

Сергей Ташуев раскритиковал Сергея Семака после игры «Спартак» – «Зенит» (2:2).

«Зенит » играл в субтильный футбол в матче со «Спартаком», особенно в первом тайме. Болельщикам эта игра понравилась, а мне, как специалисту, нет. В действиях «Зенита» было очень много брака и ошибок, как и в действиях «Спартака ». Семак не объяснил своим игрокам, как им действовать против «Спартака».

Есть три категории прессингующих футболистов. Первая категория – игрок, атакующий соперника, владеющего мячом. Вторая категория – игроки, которые держат ближних к игроку с мячом. Третья категория – игроки, которые смещаются в зонах и страхуют в случае, если первые две категории не отобрали мяч. У «Зенита» были проблемы со всеми категориями.

В матче со «Спартаком» Педро не выдергивался, чтобы прессинговать соперника, хотя должен был это делать. Дркушич неправильно располагался в обороне. Луис Энрике был почти незаметен. Семак не объяснил футболистам «Зенита», как необходимо располагаться на поле. Это исключительно его недоработка. Поэтому команда не смогла одержать победу», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».