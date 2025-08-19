  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»
13

Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»

Сергей Ташуев раскритиковал Сергея Семака после игры «Спартак» – «Зенит» (2:2).

«Зенит» играл в субтильный футбол в матче со «Спартаком», особенно в первом тайме. Болельщикам эта игра понравилась, а мне, как специалисту, нет. В действиях «Зенита» было очень много брака и ошибок, как и в действиях «Спартака». Семак не объяснил своим игрокам, как им действовать против «Спартака».

Есть три категории прессингующих футболистов. Первая категория – игрок, атакующий соперника, владеющего мячом. Вторая категория – игроки, которые держат ближних к игроку с мячом. Третья категория – игроки, которые смещаются в зонах и страхуют в случае, если первые две категории не отобрали мяч. У «Зенита» были проблемы со всеми категориями.

В матче со «Спартаком» Педро не выдергивался, чтобы прессинговать соперника, хотя должен был это делать. Дркушич неправильно располагался в обороне. Луис Энрике был почти незаметен. Семак не объяснил футболистам «Зенита», как необходимо располагаться на поле. Это исключительно его недоработка. Поэтому команда не смогла одержать победу», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

А что теперь делать со Станковичем?26596 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
logoСергей Ташуев
logoВанья Дркушич
logoСпартак
logoСергей Семак
logoЛуис Энрике Андре
logoпремьер-лига Россия
logoПедро дос Сантос
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о «Спартаке»: «Игроки не понимали, как действовать в большинстве против «Зенита». Это тренерская ошибка, Станкович им не объяснил. Поэтому не дожали, хотя владели преимуществом»
15сегодня, 09:06
Ташуев о работе: «Мной интересуются в командах из еврокубков. Инноваций полно, идей хватает – хочется фундаментально выстраивать клуб»
64сегодня, 03:15
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
69вчера, 13:39
Главные новости
Быстров про «Зенит»: «Если хотят в говнофутбол играть – это их проблема. Не имеет права «Зенит» играть в три центральных защитника с таким составом»
42 секунды назад
Ассоциация тренеров Италии: «Может ли акт террора ХАМАС оправдать геноцид со стороны Израиля? Библейское «око за око» было дано Богом Моисею, чтобы реакция на зло была соразмерной»
16 минут назад
«Реал» – «Осасуна». Винисиус, Мбаппе, Гюлер, Трент играют. Онлайн-трансляция
8311 минут назадLive
Моуринью об ИИ: «Это интересно. Но я использую естественный интеллект – без него ничего не работает»
312 минут назад
Салах, Исак, Райс, ван Дейк, Вуд, Зельс и Гравенберх – в сборной АПЛ от PFA
220 минут назад
Проверьте ваши результаты в Основе! Или создайте команды на следующие туры РПЛ и АПЛ
21 минуту назадТесты и игры
ТВ «Реала»: на Ямале сфолили 113 раз – 2 удаления, на Винисиусе было 421 нарушение – 3 удаления
3431 минуту назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Карабах» в гостях у «Ференцвароша», «Црвена Звезда» против «Пафоса», «Фенербахче» Моуринью и «Кайрат» сыграют в среду
3851 минуту назадLive
Ла Лига стартовала! «Реал» играет с «Осасуной»
25551 минуту назадLive
Самошников о переходе в «Спартак»: «Великий клуб. Горжусь, что могу носить его майку. Переговоры тянулись долго, но ни на секунду не сомневался в том, что хочу перейти»
3758 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о «Спартаке»: «Станковичу не удается построить игру – ни комбинаций, ни интересных решений. Это «бей‑беги». Надо думать о его отставке, пусть занимается здоровьем»
628 минут назад
«Унион» купил Кена у «Галатасарая» за 4+0,5 млн евро. Защитником интересовался «Спартак»
144 минуты назадФото
Лучший ассистент «Виллы» Роджерс признан лучшим молодым игроком года по версии PFA
152 минуты назадФото
«Милану» предложили 20-летнего форварда Хардера. «Спортинг» хочет 28 млн евро
3сегодня, 18:43
«Арсенал» значительно повысит зарплату Троссарду. Срок действия контракта не будет продлен
14сегодня, 18:32
«Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет. Команда 50 лет не может стать чемпионом и в ближайшие 10 не станет». Тумилович о бело-голубых
11сегодня, 18:32
«Борнмут» согласовал трансфер Адли из «Байера» за 29 млн евро
4сегодня, 18:21
«Ноттингем» продал купленного год назад 204-сантиметрового вратаря Мигела «Палмейрасу» за 6 млн евро с учетом бонусов
1сегодня, 17:47Фото
Пономарев про Самошникова в «Спартаке»: «Не поможет. Он неповоротливый, организованно мяч отбирать не умеет, юркости нет. Будет снимать верховые мячи – и все»
35сегодня, 17:26
«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре после травмы Лукаку. «Генк» оценивает форварда в 20-25 млн евро
5сегодня, 16:58