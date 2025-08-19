Мостовой о Глушенкове: «Не сыграл со «Спартаком», это ничего не значит. Сейчас забьет, как Соболев, и его вернут в основу – рабочая обстановка,там 15 человек претендуют»
Александр Мостовой оценил перспективы Максима Глушенкова в «Зените».
Ранее появлялась информация, что 26-летний россиянин может покинуть «Зенит» из-за конфликта с тренером Сергеем Семаком.
«Он не выпал из основного состава. То, что он не сыграл со «Спартаком», еще ничего не значит. Сейчас, как Соболев, выйдет и забьет в следующей игре, и его вернут в основу.
Если Глушенкова что-то не устраивает, это нормально. Есть еще ряд игроков, которые могли бы играть в старте, но они сидят. Андрей Мостовой, например, тоже сидит.
Это нормальная, рабочая обстановка для любой команды, а особенно в «Зените», где 15 человек претендуют на основу. Глушенкову надо стараться цепляться за свой шанс», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
