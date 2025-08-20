  • Спортс
  • Тренер «Осасуны» не согласен с удалением Бретонеса за фол против Гонсало: «Судья объяснил, что была кровь»
Тренер «Осасуны» не согласен с удалением Бретонеса за фол против Гонсало: «Судья объяснил, что была кровь»

Тренер «Осасуны» не согласен с удалением Абеля Бретонеса в игре с «Реалом» (0:1).

В матче 1-го тура Ла Лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник «Осасуны» толкнул плечом в грудь и в лицо форварда мадридцев Гонсало Гарсию. Эпизод произошел на фланге в ситуации, когда футболист «Реала» без мяча пытался убежать в свободную зону.

Главный судья Адриан Вега сперва позволил продолжить игру, но вскоре остановил ее и показал Бретонесу красную карточку.

«Надеюсь, дисквалификация не будет суровой. По мне, так это вообще не красная карточка. Проблема в том, что Бретонес пропустит следующий матч. Ожидаю, что наказание будет легким. Он [судья] объяснил нам удаление тем, что была кровь», – сказал Алессио Лиши.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
