Алонсо про 1:0 с «Осасуной»: «Есть положительные моменты, начиная с результата. У соперника было больше времени на подготовку, а «Реалу» не хватало свежести и готовности рисковать»

Хаби Алонсо удовлетворен игрой «Реала» с «Осасуной» (1:0).

«Есть положительные моменты, начиная с результата. Мы играли после двух недель предсезонной подготовки против команды, у которой было больше времени на подготовку. Кое-чего нам не хватало, но это даст нам стабильность для продолжения работы.

Осасуна играла очень низко, нам не хватало свежести, яркости, готовности больше рисковать. Мы вынесем урок, потому что наверняка столкнемся с подобными матчами еще не раз, и будем двигаться дальше.

Это был особенный, незабываемый день для меня. Здорово вернуться на «Бернабеу » в качестве тренера, и я надеюсь, что это лишь одна из многих побед, которые мы отпразднуем», – сказал главный тренер «Реала » в интервью клубному каналу.