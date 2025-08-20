«Это Мбаппе наступил на ногу защитника «Осасуны». Это не пенальти». Экс-судья Павел Фернандес об 11-метровом для «Реала»

Экс-судья Павел Фернандес заявил, что в эпизоде с Килианом Мбаппе не было пенальти.

На 50-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги «Реал» – «Осасуна » (1:0) форвард хозяев на правом краю штрафной площади попытался обыграть Хуана Круса с помощью ложного замаха и был сбит соперником в подкате.

Главный судья Адриан Вега принял решение назначить одиннадцатиметровый. Сам Мбаппе нанес точный удар и вывел «Реал » вперед – 1:0.

«Это француз наступил на [ногу] защитника «Осасуны». Это не пенальти», – написал бывший рефери.