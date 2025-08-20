  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Осасуны» Бретонес получил красную, толкнув Гонсало плечом в грудь и лицо в конце матча с «Реалом»
Фото
15

Защитник «Осасуны» Бретонес получил красную, толкнув Гонсало плечом в грудь и лицо в конце матча с «Реалом»

«Осасуна» осталась в меньшинстве в конце матча с «Реалом».

В матче 1-го тура Ла Лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник Абель Бретонес толкнул плечом в грудь и в лицо форварда мадридцев Гонсало Гарсию Торреса. Эпизод произошел на фланге в ситуации, когда футболист «Реала» без мяча пытался убежать в свободную зону.

Главный судья Адриан Кордеро Вега сперва позволил продолжить игру, но вскоре остановил и показал игроку «Осасуны» красную карточку.

«Не могу разобраться без хорошего повтора, но на красную не похоже», – прокомментировал экс-рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

А что теперь делать со Станковичем?27225 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoОсасуна
logoЛа Лига
logoАбель Бретонес
logoГонсало Гарсия Торрес
дисквалификации
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoРеал Мадрид
Адриан Кордеро Вега
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» победил «Осасуну» в первом матче при Алонсо в Ла Лиге – 1:0! Мбаппе заработал и реализовал пенальти
470вчера, 20:59
Мбаппе заработал и реализовал пенальти во 2-м тайме игры с «Осасуной». Крус сбил форварда «Реала» на краю штрафной
48вчера, 20:26Фото
Винисиус упал в штрафной «Осасуны» в конце 1-го тайма – судья не назначил пенальти, несмотря на требования бразильца. Итурральде прокомментировал: «Ничего не было»
16вчера, 20:21Фото
Главные новости
«Ман Сити» и «ПСЖ» начали переговоры по Доннарумме. «Горожане» могут купить вратаря за 23-25 млн евро (Альфредо Педулла)
26вчера, 21:53
Алонсо про 1:0 с «Осасуной»: «Есть положительные моменты, начиная с результата. У соперника было больше времени на подготовку, а «Реалу» не хватало свежести и готовности рисковать»
22вчера, 21:46
Жозе Моуринью: «Меня смешит, когда говорят, что я уже не тот, что я потерял свою индивидуальность. Лучше потерять индивидуальность и побеждать»
11вчера, 21:30
Гвардиола о «Сити»: «Продлю контракт еще на 2 года, может. Мне нравится атмосфера, еще на КЧМ у нас появилось то, чего не хватало в прошлом сезоне. Мы будем стабильнее, вижу по языку тела»
12вчера, 21:17
Дмитрий Шнякин: «В мире мало дел, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно с ############## у микрофона не сравнится»
83вчера, 21:13
«Реал» не проигрывает в первом матче чемпионата с 2008 года
50вчера, 21:06
«Реал» победил «Осасуну» в первом матче при Алонсо в Ла Лиге – 1:0! Мбаппе заработал и реализовал пенальти
470вчера, 20:59
Ла Лига стартовала! «Реал» обыграл «Осасуну» дома
271вчера, 20:58
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Карабах» победил «Ференцварош», «Црвена Звезда» уступила «Пафосу», «Фенербахче» Моуринью и «Кайрат» сыграют в среду
66вчера, 20:57
Георгий Черданцев: «У Глушенкова большие проблемы с пониманием, куда он попал и как нужно выстраивать коммуникацию с партнерами и тренерским штабом «Зенита», насколько я знаю»
43вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Трансфер Станковича на выход поможет «Спартаку», покупка Самошникова — нет». Смородская о красно-белых
6 минут назад
«Наполи» рассматривает Довбика из-за травмы Лукаку
18 минут назад
«Айнтрахт» продал Траппа «Парижу» за 1 млн евро. 35-летний вратарь подписал контракт на 3 года
7вчера, 22:06Фото
«Тоттенхэм» рассматривает Аклиуша как альтернативу Савио. «Монако» может продать вингера за 55 млн евро
2вчера, 21:59
Вейга согласовал контракт с «Вильярреалом». Испанцы хотят купить защитника «Челси» дешевле 30 млн фунтов
1вчера, 21:46
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Дендонкера в «Овьедо»
2вчера, 20:59Фото
Эстевао о том, что его называют «Мессиньо»: «Иногда прозвище становится бременем, создает давление. Ни мне, ни моей семье оно никогда особо не нравилось»
1вчера, 20:53
Рафинья о «Золотом мяче»: «Даже быть на церемонии – уже победа для меня, учитывая все, через что я прошел»
5вчера, 20:40
Пиняев об отказе от перехода в ЦСКА: «Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». А предложения от европейских клубов не приходили»
16вчера, 20:19
Пономарев о «Спартаке»: «Станковичу не удается построить игру – ни комбинаций, ни интересных решений. Это «бей‑беги». Надо думать о его отставке, пусть занимается здоровьем»
14вчера, 19:23