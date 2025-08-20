Защитник «Осасуны» Бретонес получил красную, толкнув Гонсало плечом в грудь и лицо в конце матча с «Реалом»

«Осасуна» осталась в меньшинстве в конце матча с «Реалом».

В матче 1-го тура Ла Лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте защитник Абель Бретонес толкнул плечом в грудь и в лицо форварда мадридцев Гонсало Гарсию Торреса. Эпизод произошел на фланге в ситуации, когда футболист «Реала » без мяча пытался убежать в свободную зону.

Главный судья Адриан Кордеро Вега сперва позволил продолжить игру, но вскоре остановил и показал игроку «Осасуны» красную карточку.

«Не могу разобраться без хорошего повтора, но на красную не похоже», – прокомментировал экс-рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

Изображение: кадр из трансляции DAZN