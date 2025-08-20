Агенты Жоао Виктора подтвердили переход в ЦСКА: «Контракт до 2029 года подписан. Официальное представление — в среду»
Агенты Жоао Виктора подтвердили его переход в ЦСКА.
«Контракт до 2029 года подписан, все готово. Официальное представление — в среду», — сообщили в агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко да Гама».
Ранее стало известно, что трансфер 27-летнего бразильца оценивается в 4,5 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
