Агенты Жоао Виктора подтвердили переход в ЦСКА: «Контракт до 2029 года подписан. Официальное представление — в среду»

Агенты Жоао Виктора подтвердили его переход в ЦСКА.

«Контракт до 2029 года подписан, все готово. Официальное представление — в среду», — сообщили в агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко да Гама».

Ранее стало известно, что трансфер 27-летнего бразильца оценивается в 4,5 млн евро.

Андрей Карнаухов
«Спорт-Экспресс»
