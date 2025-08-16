  • Спортс
  • Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»
Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»

Жоао Виктор рассказал, что мог перейти в «Динамо» и «Локомотив».

Сегодня защитник «Васко да Гама» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.

— Правда, что вы могли оказаться в «Локомотиве» и «Динамо»?

— Да, да. Интерес был, но я сразу был сосредоточен на ЦСКА.

— Говорили ли вы с Челестини о своей карьере в ЦСКА?

— Очень мало. Я больше общался с игроками — Алеррандро, Мойзесом и Рошей.

— Что вы думаете о российском чемпионате?

— Это очень конкурентный чемпионат, я думаю, там есть хорошие команды. Кто будет более стабильным на протяжении всего чемпионата, тот и выиграет, – сказал Жоао Виктор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
