Жоао Виктор мог перейти в «Динамо» и «Локо»: «Интерес был, но я сразу сосредоточился на ЦСКА. Общался с Алеррандро, Мойзесом и Рошей»
Жоао Виктор рассказал, что мог перейти в «Динамо» и «Локомотив».
Сегодня защитник «Васко да Гама» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.
— Правда, что вы могли оказаться в «Локомотиве» и «Динамо»?
— Да, да. Интерес был, но я сразу был сосредоточен на ЦСКА.
— Говорили ли вы с Челестини о своей карьере в ЦСКА?
— Очень мало. Я больше общался с игроками — Алеррандро, Мойзесом и Рошей.
— Что вы думаете о российском чемпионате?
— Это очень конкурентный чемпионат, я думаю, там есть хорошие команды. Кто будет более стабильным на протяжении всего чемпионата, тот и выиграет, – сказал Жоао Виктор.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
