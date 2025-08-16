Жоао Виктор прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА («СЭ»)
Защитник «Васко да Гама» Жоао Виктор близок к переходу в ЦСКА.
27-летний бразилец прилетел в Москву для завершения трансфера в армейский клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что ЦСКА может заплатить за Жоао Виктора 4,5 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
