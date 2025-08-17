  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»
13

В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»

Рамиро ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр для ЦСКА.

Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за ди Лусиано из аргентинского «Банфилда» 1,3 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт. Трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама» может обойтись армейцам в 4,5 млн евро.

«Ди Лусиано и Жоао Виктор прошли успешно медосмотр. Сделки финализируются», – сказал Брейдо.

А что теперь делать со Станковичем?14498 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
возможные трансферы
logoЦСКА
logoЖоао Виктор Марселино
Кирилл Брейдо
logoБанфилд
logoВаско да Гама
Рамиро ди Лусиано
logoвысшая лига Бразилия
logoвысшая лига Аргентина
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кин о голе «Арсенала» после ошибки Байындыра: «Вратари и защитники жалуются, что соперники лезут им в лицо – так ты сам лезь, будь агрессивнее. «МЮ» – слабые и мягкотелые»
617 минут назад
Левандовски будет готов к матчу с «Леванте». Форвард «Барселоны» восстанавливается после травмы бедра быстрее, чем ожидалось (As)
724 минуты назад
Канал «Зенита» на YouTube набрал 700 тысяч подписчиков – первым среди российских клубов. «Спартак» на 2-м месте – 416 тысяч
2135 минут назад
Фабио Челестини: «У ЦСКА короткая скамейка. С «Динамо» у нас не было необходимых замен для восстановления контроля. Я вынужден принимать решения, которые мне не нравятся»
1239 минут назад
«Краснодар» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:1
1450 минут назад
Аморим о 0:1 с «Арсеналом»: «МЮ» заслуживал другого результата, команда была смелой во всем. Мы были агрессивнее, чем в прошлом сезоне»
1154 минуты назад
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» победил «Севилью», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
205сегодня, 19:32Live
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» забил 5 голов «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
3247сегодня, 19:29
«Локомотив» на 1 очко опережает «Краснодар» после 5 туров Мир РПЛ, на 2 – ЦСКА, на 7 – «Зенит», на 8 – «Динамо» и «Спартак»
34сегодня, 19:29
«Краснодар» разгромил «Сочи» – 5:1! У Сперцяна 2+1, Кривцов, Виктор Са и Зиньковский забили, Марсело удалили на 47-й, у Волкова автогол
37сегодня, 19:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Бари». 2:0 – Леау забил и получил травму, у Пулишича гол. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Леау травмировал икроножную мышцу вскоре после гола «Бари» в 1-м тайме первого матча сезона
15 минут назад
«Нант» – «ПСЖ». 0:1 – Витинья забил. Онлайн-трансляция
2118 минут назадLive
«Эспаньол» – «Атлетико». Руджери и Симеоне в старте. Онлайн-трансляция
224 минуты назадLive
У «Арсенала» при Артете 3 победы на «Олд Траффорд» в АПЛ – как за все время при других тренерах. «Канониры» не обыгрывали «МЮ» на выезде с 2006 по 2020 год
527 минут назад
«Арсенал» забил 31 гол с угловых в АПЛ с сезона-2023/24 – больше всех. «Ливерпуль» с 20 мячами – на втором месте
1847 минут назад
Экс-судья Федотов считает, что Левников ошибся, не назначив пенальти на Алвесе: «Контакт был, футболист ЦСКА сыграл в мяч, игрок «Динамо» не успел – это 11-метровый»
13сегодня, 19:28
Рубенс про 1:3 с ЦСКА: «Вся команда виновата, все ошибались. Считаю, что нам нужно работать – чуть терпения, и будет результат»
9сегодня, 19:18
Кубок Италии. «Милан» играет с «Бари», «Парма» победила «Пескару»
8сегодня, 19:16Live
Мойзес об РПЛ: «Я всегда защищаю российский футбол, тут сильная лига и игроки, 4-5 команд борются за чемпионство. Матчи прекрасно организованы, хорошие стадионы»
6сегодня, 19:00