В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»
Рамиро ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр для ЦСКА.
Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за ди Лусиано из аргентинского «Банфилда» 1,3 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт. Трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама» может обойтись армейцам в 4,5 млн евро.
«Ди Лусиано и Жоао Виктор прошли успешно медосмотр. Сделки финализируются», – сказал Брейдо.
А что теперь делать со Станковичем?14498 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости