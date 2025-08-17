В ЦСКА подтвердили, что ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр: «Сделки финализируются»

Рамиро ди Лусиано и Жоао Виктор прошли медосмотр для ЦСКА.

Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо .

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за ди Лусиано из аргентинского «Банфилда » 1,3 млн евро и подпишет с ним 4-летний контракт. Трансфер Жоао Виктора из «Васко да Гама» может обойтись армейцам в 4,5 млн евро .

«Ди Лусиано и Жоао Виктор прошли успешно медосмотр. Сделки финализируются», – сказал Брейдо.