Винисиус упал в штрафной «Осасуны» в конце 1-го тайма – судья не назначил пенальти, несмотря на требования бразильца. Итурральде прокомментировал: «Ничего не было»

Винисиус Жуниор требовал назначить пенальти в матче с «Осасуной».

«Реал » принимает команду из Памплоны в 1-м туре Ла Лиги (1:0, второй тайм).

На 44-й минуте вингер хозяев Винисиус Жуниор упал в штрафной площади соперника после того, как Энзо Бойомо несильно прихватывал его руками, и стал апеллировать к судье, требуя назначить пенальти. Адриан Кордеро Вега не стал присуждать мадридцам право на одиннадцатиметровый.

«Ничего не было», – прокомментировал ситуацию бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в программе Carrusel Deportivo в эфире Cadena SER.

На 46-й минуте Бойомо наступил на ногу бразильцу недалеко от штрафной. Судья не наказал камерунца.

«Это желтая, но не из-за [грубости] наступа. Это срыв перспективной атаки. Нет никаких сомнений в том, что это фол и предупреждение», – сказал Итурральде.

Фото: кадры из трансляции DAZN

