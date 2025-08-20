  • Спортс
2

Кавазашвили про Лунева и жевательный табак: «Это жвачка обычная, возможно. Он же не стоял на воротах в кепке с «Беломорканалом»

Анзор Кавазашвили отреагировал на вредную привычку Андрея Лунева.

В воскресенье во время матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) вратарь бело-голубых, сидя на трибуне, принял жевательный табак.

– Откуда все взяли, что это был жевательный табак, снюс? Возможно, это жвачка обычная. Человек находится в запасе, сидит на трибуне, может по-разному успокаивать нервы. Некоторые сосут конфеты, кто-то жует жвачки, некоторые курят, но этого же нельзя на стадионе делать. 

Может, Лунев привык к снюсу за границей, кто знает. Призываю меньше обсуждать это, чтобы не давить на психику Андрея. Он же не стоял на воротах в кепке с «Беломорканалом».

– В ваше время же многие курили, и ничего критичного не было?

– Да, почти все курили раньше. Потому что футболистами становились дети заводчан, все курили смолоду. Все-таки время послевоенное, непростое, дети росли бесконтрольно, а у многих еще и близкие погибли. Росли все на улице, вели себя вольготно, а удивить остальных можно было только сигаретами и блатовством. Но поэтому и успеха добивались, улица научила самостоятельности мышления, – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
