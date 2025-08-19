«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. У Карпина голкипер должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца». Тумилович о московском клубе
Геннадий Тумилович призвал «Динамо» подписать сильного голкипера.
«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. В защите тоже есть проблемы, но они были и при Личке. Марцел ставил отличную игру в атаке, но с ним «Динамо» пропускало по пятьдесят мячей за сезон.
Карпину нужно дать нормального вратаря, тогда он покажет результат. У Карпина вратарь должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца», – сказал бывший голкипер московского клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
