Давид Волк: «Курение и спорт совместимы, но все равно не надо совмещать. Ничего хорошего нет»

Давид Волк рассказал о своем отношении к вредным привычкам у спортсменов.

В воскресенье во время матча 5-го тура Мир РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3) голкипер хозяев Андрей Лунев, сидя на трибуне, принял жевательный табак .

«Я сразу вспоминаю про Войчеха Шченсного. Он открыто курит и не стесняется этого. Хотя сам отмечает, что отказался бы от этого, если бы была возможность.

Курение и спорт совместимы, но все равно не надо их совмещать. Я считаю, что это вред. И нет ничего хорошего ни в сигаретах, ни в алкоголе. Кто хочет, тот их употребляет. Это дело каждого. Но мне это не подходит, и я категорически против такой практики», – сказал вратарь махачкалинского «Динамо ».