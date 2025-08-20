«Реал» не проигрывает в первом матче чемпионата с 2008 года

«Реал» больше 15 лет не проигрывает в стартовом матче чемпионата.

Команда Хаби Алонсо одолела «Осасуну» (1:0) в 1-м туре нового розыгрыша Ла Лиги . Последнее поражение в стартовой игре мадридцы потерпели в 2008 году – от «Депортиво» (1:2). Во втором туре «Реал » встретится с «Овьедо» – это произойдет 24 августа.