«Реал» не проигрывает в первом матче чемпионата с 2008 года
«Реал» больше 15 лет не проигрывает в стартовом матче чемпионата.
Команда Хаби Алонсо одолела «Осасуну» (1:0) в 1-м туре нового розыгрыша Ла Лиги.
Последнее поражение в стартовой игре мадридцы потерпели в 2008 году – от «Депортиво» (1:2).
Во втором туре «Реал» встретится с «Овьедо» – это произойдет 24 августа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
