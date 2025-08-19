Лучший ассистент «Виллы» Роджерс признан лучшим молодым игроком года по версии PFA
Морган Роджерс получил награду от Ассоциации профессиональных футболистов Англии.
23-летний полузащитник признан PFA лучшим молодым игроком года.
В минувшем сезоне футболист «Астон Виллы» провел 37 матчей в АПЛ и отметился 8 голами и 10 результативными передачами, став лучшим ассистентом своей команды. С 2024 года он вызывается в сборную Англии.
Подробно со статистикой Роджерса можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/PFA
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер PFA
