Лучший ассистент «Виллы» Роджерс признан лучшим молодым игроком года по версии PFA

Морган Роджерс получил награду от Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

23-летний полузащитник признан PFA лучшим молодым игроком года.

В минувшем сезоне футболист «Астон Виллы» провел 37 матчей в АПЛ и отметился 8 голами и 10 результативными передачами, став лучшим ассистентом своей команды. С 2024 года он вызывается в сборную Англии.

Подробно со статистикой Роджерса можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/PFA