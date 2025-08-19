Исак сегодня пропустит церемонию вручения наград PFA из-за неопределенности по поводу будущего. Форвард «Ньюкасла» – в шорт-листе на приз лучшему игроку сезона

Александер Исак пропустит церемонию награждения PFA.

ESPN сообщает, что форвард «Ньюкасла » решил пропустить сегодняшнее мероприятие из-за неопределенности в отношении своего будущего.

Исак вошел в шорт-лист премии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) в номинации «Игрок года» по итогам сезона-2024/25. На приз также претендуют Мохамед Салах , Алексис Мак Аллистер, Деклан Райс , Коул Палмер и Бруну Фернандеш.

Ранее «Ньюкасл» не продал Исака в «Ливерпуль» за 110 млн фунтов и бонусы, после чего нападающий отказался играть за клуб и тренироваться с командой. Сообщается, что мерсисайдцы сделают новое предложение лишь в том случае, если «Ньюкасл» даст понять, что готов к переговорам.