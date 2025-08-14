  • Спортс
  • «Пора изгнать убийц из соревнований, УЕФА. Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида». Спецдокладчик ООН Альбанезе о гибели аль-Обейда во время атаки Израиля
33

Франческа Альбанезе призвала УЕФА отстранить Израиль от международных турниров.

Итальянский правовед и эксперт по правам человека, занимающая пост специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям, отреагировала на пост УЕФА о Сулеймане аль-Обейде.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал пост, посвященный гибели экс-игрока сборной Палестины. 41-летний футболист погиб в результате атаки Израиля по сектору Газа.  

«Пора изгнать убийц аль-Обейды из соревнований, УЕФА.

Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида. Мяч за мячом, удар за ударом», – написала Альбанезе в своем аккаунте в X.

Салах ответил на пост УЕФА о гибели «палестинского Пеле» аль-Обейда во время атаки Израиля: «Может, расскажете, как он умер, где и почему?»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Франчески Альбанезе
logoСборная Палестины по футболу
logoвысшая лига Израиль
Политика
logoсборная Израиля по футболу
высшая лига Палестина
происшествия
logoУЕФА
ООН
соцсети
