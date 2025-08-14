«Пора изгнать убийц из соревнований, УЕФА. Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида». Спецдокладчик ООН Альбанезе о гибели аль-Обейда во время атаки Израиля
Франческа Альбанезе призвала УЕФА отстранить Израиль от международных турниров.
Итальянский правовед и эксперт по правам человека, занимающая пост специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям, отреагировала на пост УЕФА о Сулеймане аль-Обейде.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал пост, посвященный гибели экс-игрока сборной Палестины. 41-летний футболист погиб в результате атаки Израиля по сектору Газа.
«Пора изгнать убийц аль-Обейды из соревнований, УЕФА.
Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида. Мяч за мячом, удар за ударом», – написала Альбанезе в своем аккаунте в X.
Салах ответил на пост УЕФА о гибели «палестинского Пеле» аль-Обейда во время атаки Израиля: «Может, расскажете, как он умер, где и почему?»
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1306 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Франчески Альбанезе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости