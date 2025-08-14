«Пора изгнать убийц из соревнований, УЕФА. Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида». Спецдокладчик ООН Альбанезе о гибели аль-Обейда во время атаки Израиля

Франческа Альбанезе призвала УЕФА отстранить Израиль от международных турниров.

Итальянский правовед и эксперт по правам человека, занимающая пост специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям, отреагировала на пост УЕФА о Сулеймане аль-Обейде.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал пост, посвященный гибели экс-игрока сборной Палестины . 41-летний футболист погиб в результате атаки Израиля по сектору Газа.

«Пора изгнать убийц аль-Обейды из соревнований, УЕФА.

Давайте избавим спорт от апартеида и геноцида. Мяч за мячом, удар за ударом», – написала Альбанезе в своем аккаунте в X.

