В Газе убиты два палестинских игрока, сообщила федерация: «Маттар погиб, ожидая гуманитарную помощь. Алиуа погиб в результате израильского обстрела, нацеленного на палатку журналистов»

В Палестине погибли еще два футболиста.

«С начала августа текущего года погибло 8 мучеников из палестинского спортивного и скаутского движения, что увеличило общее число до 668, из них 339 – из футбольного сообщества. Последними среди них стали Ислам Нафез Маттар, игрок клуба «Аль-Акса», и Му’мин Алиуа, игрок второй команды клуба «Иттихад Аш-Шуджайя».

Маттар погиб 2 августа, ожидая гуманитарную помощь в центре сектора Газа. Алиуа погиб в результате израильского обстрела, нацеленного на палатку журналистов в прошлую пятницу», – говорится в сообщении Палестинской футбольной ассоциации.

