«Реал» получит 9 млн евро после перехода его воспитанника Гутьерреса из «Жироны» в «Наполи»

Переход Мигеля Гутьерреса в «Наполи» принес деньги и «Реалу».

Защитник был приобретен неаполитанцами у «Жироны» за 18 млн евро , еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.

As сообщает, что мадридцы получат половину этой суммы – такое условие было заложено в соглашение о трансфере воспитанника «Реала » в каталонскую команду в 2022 году.

