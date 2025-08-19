«Реал» получит 9 млн евро после перехода его воспитанника Гутьерреса из «Жироны» в «Наполи»
Переход Мигеля Гутьерреса в «Наполи» принес деньги и «Реалу».
Защитник был приобретен неаполитанцами у «Жироны» за 18 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов.
As сообщает, что мадридцы получат половину этой суммы – такое условие было заложено в соглашение о трансфере воспитанника «Реала» в каталонскую команду в 2022 году.
Статистику Гутьерреса можно изучить здесь.
