«Юве» нацелен на Гутьерреса из «Жироны». Защитник также интересен «Наполи»

«Ювентус» хотел бы подписать Мигеля Гутьерреса из «Жироны».

Туринский клуб продолжает планировать следующий сезон и снова присматривается к защитнику, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Испанец уже был целью для бывшего спортивного директора «бьянконери» Кристиано Джунтоли , теперь он нравится и нынешнему гендиректору Дамьену Комолли .

«Наполи » также заинтересован в 23-летнем игроке, но для неаполитанцев ситуация остается под вопросом.

Гутьеррес в прошедшем сезоне провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .