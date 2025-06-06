«Юве» нацелен на Гутьерреса из «Жироны». Защитник также интересен «Наполи»
«Ювентус» хотел бы подписать Мигеля Гутьерреса из «Жироны».
Туринский клуб продолжает планировать следующий сезон и снова присматривается к защитнику, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Испанец уже был целью для бывшего спортивного директора «бьянконери» Кристиано Джунтоли, теперь он нравится и нынешнему гендиректору Дамьену Комолли.
«Наполи» также заинтересован в 23-летнем игроке, но для неаполитанцев ситуация остается под вопросом.
Гутьеррес в прошедшем сезоне провел 36 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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