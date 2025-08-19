Моуринью об игроке, который помог ему вырасти как тренеру: «Месси. Он заставлял меня очень много думать»
Жозе Моуринью рассказал о влиянии, которое на него оказал Лионель Месси.
В интервью Sporty Net главного тренера «Фенербахче» спросили, какой игрок помог ему больше всего вырасти как тренеру.
«Месси, потому что каждый раз, когда я играл против него, он заставлял меня очень много думать», – ответил Моуринью, возглавлявший «Реал», «Челси», «Интер» и «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
