7

Моуринью об игроке, который помог ему вырасти как тренеру: «Месси. Он заставлял меня очень много думать»

Жозе Моуринью рассказал о влиянии, которое на него оказал Лионель Месси.

В интервью Sporty Net главного тренера «Фенербахче» спросили, какой игрок помог ему больше всего вырасти как тренеру. 

«Месси, потому что каждый раз, когда я играл против него, он заставлял меня очень много думать», – ответил Моуринью, возглавлявший «Реал», «Челси», «Интер» и «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
