  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Роналду был великолепен, но высокомерен. Когда я стал защищать одноклубника от него, Криштиану спросил, кто я и сколько зарабатываю». Пандиани о конфликте с португальцем в 2011-м
35

«Роналду был великолепен, но высокомерен. Когда я стал защищать одноклубника от него, Криштиану спросил, кто я и сколько зарабатываю». Пандиани о конфликте с португальцем в 2011-м

Экс-форвард «Осасуны» Вальтер Пандиани вспомнил конфликт с Криштиану Роналду.

Между игроками произошла стычка во время матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» в январе 2011 года. Команда из Памплоны победила со счетом 1:0.

– На стадионе «Эль-Садар» у вас произошел конфликт с Криштиану Роналду

– Публика там очень агрессивная, они свистели и оскорбляли его с того момента, как он вышел на разминку. Это вывело его из себя, и он отрабатывал штрафные удары, целясь мячом в людей. Поэтому он так агрессивно начал игру.

После фола против «Реала» Криштиану толкнул моего товарища по команде Камуньяса, и я бросился его защищать. Я толкнул Роналду, а он спросил, кто я такой и сколько зарабатываю.

– На этом все не закончилось…

– Нет. Конфликт с ним и Серхио Рамосом продолжился в подтрибунном помещении. Я был очень зол, они тоже. Мне очень не понравилось его поведение. Он был высокомерен. Он был великолепен как бомбардир, но поведение оставляло желать лучшего.

Затем вышел Моуринью и сказал, что мне нужна бесплатная реклама – после 11 лет игры в Ла Лиге. Это было очень неприятно, – сказал Пандиани.

А что теперь делать со Станковичем?19765 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoКриштиану Роналду
logoВальтер Пандиани
logoСерхио Рамос
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoОсасуна
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoХавьер Камуньяс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Валуев об ужесточении лимита и «Зените»: «Этого джинна в бутылку трудно загнать. Будут натурализовывать»
1023 минуты назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
3257сегодня, 08:07
Алонсо о матче Ла Лиги «Барсы» в США: «Согласен с заявлением «Реала». Все участники соревнования должны решать – менять ли правила»
628 минут назад
Агент Койта подтвердил уход форварда из ЦСКА в «Генчлербирлиги»: «Сделка заключена»
929 минут назад
Смородская о Боярском: «Пещерный комментатор, такие высказывания недопустимы. Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины»
1844 минуты назад
Сафонов, Головин, Миранчуки, Глушенков, Сергеев, Литвинов, Раков, по 7 игроков «Локомотива» и ЦСКА – в расширенном составе сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
6747 минут назад
Фанат «Ливерпуля», оскорбивший на расовой почве Семеньо, забанен на всех стадионах Великобритании. Полиция освободила мужчину под залог
3051 минуту назад
Губерниев о «Динамо»: «Команду лихорадит. Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»? Желаю удачи и делать погромче телевизор – каждый раз ценные советы даем»
1854 минуты назад
Нейромонах Феофан выступит на фестивале в честь столетия «Зенита» 21 августа. Клуб проведет открытую тренировку на Дворцовой площади
37сегодня, 11:15
Лукаку может пропустить более трех месяцев, форварда прооперируют из-за травмы бедра. «Наполи» выйдет на рынок
11сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
В «Газпром»-Академии пройдет международная конференция
5 минут назадФото
Шуманский вернется в общую группу ЦСКА на этой неделе: «Вторник-среда – примерные сроки»
10 минут назад
Семин о «Динамо»: «Думаю, у руководства много вопросов к Карпину. Но на то он и тренер, чтобы исправить ошибки, которые футболисты допускают из игры в игру»
415 минут назад
Тюкавин о восстановлении от травмы: «В сентябре появлюсь в официальной игре, надеюсь. Тренируюсь с командой – остается вспомнить, как принимать мяч и открываться»
218 минут назад
Карпин о Миранчуке в расширенном составе сборной: «Мы знаем потенциал футболистов, которые не так часто играют. Это касается и Антона»
433 минуты назад
Гогниев приглашен на заседание КДК РФС. Тренера «Алании» удалили на 18-й минуте матча с «Тюменью», после этого он кричал и бросал бутылки на землю
937 минут назадВидео
Роналду, Феликс, Мане представили домашнюю форму «Аль-Насра» от Adidas на сезон-2025/26
342 минуты назадФото
Идову о «Локо»: «Команда хорошо прет, но на чемпионство может не хватить сил. Назвал бы их претендентом, если бы выиграли у «Балтики». Клуб-чемпион должен забирать такие матчи»
555 минут назад
Тренер вратарей «Ноттингема» Барбоза ударился головой о скамейку запасных, празднуя гол Вуда «Брентфорду». Ему наложили 6 швов
1сегодня, 11:14
Экс-судья Галлахер о контакте Салиба и Байындыра во время гола «Арсенала»: «Это вообще не фол. Скорее, вратарь положил руку на защитника»
8сегодня, 11:11