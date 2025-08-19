Моуринью хочет возглавить Португалию: «Мое предназначение – выступить на ЧМ с командой своей страны. Я мог бы тренировать и другие сборные, но лишь те, с которыми меня что-то связывает»
Жозе Моуринью заявил о желании возглавить сборную Португалии в будущем.
«Я не работал в Португалии с 2004 года, и я не думаю, что в моей стране смирились бы с тем, что я тренирую другую сборную, кроме нашей. Мое предназначение в футболе сборных – возглавлять сборную Португалии на чемпионате мира. Я никогда не рассматривал вариант со сборной Бразилии.
Мой первый опыт [в качестве тренера сборных] должен быть связан с Португалией, люди должны понять, что я профессионал и могу тренировать другие команды, но лишь те, с которыми меня что-то связывает. Бразилия, очевидно, из-за исторических связей между нашими странами, Англия, потому что там мой дом, Италия, где я проработал несколько лет, но мой первый опыт работы со сборной должен быть в моей стране», – сказал главный тренер «Фенербахче» в интервью Sporty Net.
Анна Сунцова
Goal
